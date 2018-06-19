0
0
500
Новости

СМИ сообщили о столкновениях митингующих с полицией в Киеве

Добавить в избранное

15:12 19.06.2018 Источник: Известия

Украинские шахтеры устроили митинг у здания Верховной рады в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.

По его словам, задолженность перед шахтерами Донбасса составляет более 400 млн гривен ($15 млн). Представитель профсоюза призвал депутатов поддержать законопроект о внесении изменений в бюджет на 2018 год, которые предполагают выделение достаточного количества денег на финансирование отрасли.

На протестную акцию к раде также вышли ветераны Афганистана с социальными требованиями к власти, указывает украинский телеканала «Прямой».

Сейчас в центре Киева затруднено движение транспорта. Обстановка пока напряженная, под стенами парламента дежурят 500 силовиков.

Под стенами Верховной рады происходят столкновения между стражами порядка и митингующими, которые пытаются прорваться в здание, бросают бутылки с водой и применяют слезоточивый газ. Рядом дежурят восемь карет скорой помощи. Уже пострадали пять правоохранителей, а один активный участник митинга доставлен в управление полиции.

На переговоры с недовольными гражданами вышла заместитель председателя Верховной рады Украины, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко и нардеп Сергей Каплин. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 19.06.2018
ФТС предлагает снизить пошлину на интернет-посылки до 20%, но не менее 1 евро за кг
0
128
16:00 19.06.2018
Суд на Украине позволил капитану российского судна "Норд" Горбенко выехать в Крым
0
189
15:32 19.06.2018
Для игумении женского монастыря подыскивают личного повара с зарплатой 90 тыс. рублей
0
493
15:00 19.06.2018
В ЕР поддержали решение Совета муниципальных образований Москвы по муниципальному фильтру
0
350
15:00 19.06.2018
Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании - Песков
0
407
14:32 19.06.2018
Генсек Совета Европы Ягланд посетит Москву
0
470
14:12 19.06.2018
Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
0
403
14:00 19.06.2018
Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы
0
538
13:32 19.06.2018
Навальный и Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы
0
736
13:20 19.06.2018
Рособрнадзор запретил прием студентов в Евроазиатскую богословскую семинарию
0
504

Возврат к списку