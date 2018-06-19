СМИ сообщили о столкновениях митингующих с полицией в Киеве
15:12 19.06.2018 Источник: Известия
Украинские шахтеры устроили митинг у здания Верховной рады в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.
По его словам, задолженность перед шахтерами Донбасса составляет более 400 млн гривен ($15 млн). Представитель профсоюза призвал депутатов поддержать законопроект о внесении изменений в бюджет на 2018 год, которые предполагают выделение достаточного количества денег на финансирование отрасли.
На протестную акцию к раде также вышли ветераны Афганистана с социальными требованиями к власти, указывает украинский телеканала «Прямой».
Сейчас в центре Киева затруднено движение транспорта. Обстановка пока напряженная, под стенами парламента дежурят 500 силовиков.
Под стенами Верховной рады происходят столкновения между стражами порядка и митингующими, которые пытаются прорваться в здание, бросают бутылки с водой и применяют слезоточивый газ. Рядом дежурят восемь карет скорой помощи. Уже пострадали пять правоохранителей, а один активный участник митинга доставлен в управление полиции.
На переговоры с недовольными гражданами вышла заместитель председателя Верховной рады Украины, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко и нардеп Сергей Каплин. Известия
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