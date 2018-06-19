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ФТС предлагает снизить пошлину на интернет-посылки до 20%, но не менее 1 евро за кг

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16:12 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает облагать пошлиной покупки любой стоимости из зарубежных интернет-магазинов, при этом снизить единую ставку с 30% до 20%, но не менее 1 евро за кг.

"ФТС был подготовлен ряд предложений по выстраиванию новой модели регулирования интернет-торговли, в том числе: об обнулении стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) интернет-магазинами; о снижении размера единой ставки таможенных пошлин, налогов до 20%, но не менее 1 евро за кг; о введении сбора в отношении товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает 200 евро", - говорится в сообщении ведомства.

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