0
0
585
Новости

Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Добавить в избранное

16:36 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс- служба "Нафтогаза Украины".

"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал распоряжение о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - сказано в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:49 19.06.2018
Яшина и Гудкова пригласили на встречу с муниципальными депутатами в АМОМ
0
160
17:40 19.06.2018
Россия введет ответные пошлины на товары из США
0
255
17:25 19.06.2018
Сборная Японии победила команду Колумбии на матче ЧМ-2018 в Саранске
0
288
17:12 19.06.2018
Норвегия официально инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и алюминий - ВТО
0
395
17:00 19.06.2018
В США подвергли сомнению подлинность Стэнфордского тюремного эксперимента
0
367
16:12 19.06.2018
ФТС предлагает снизить пошлину на интернет-посылки до 20%, но не менее 1 евро за кг
0
436
16:00 19.06.2018
Суд на Украине позволил капитану российского судна "Норд" Горбенко выехать в Крым
0
433
15:32 19.06.2018
Для игумении женского монастыря подыскивают личного повара с зарплатой 90 тыс. рублей
0
893
15:12 19.06.2018
СМИ сообщили о столкновениях митингующих с полицией в Киеве
0
731
15:00 19.06.2018
В ЕР поддержали решение Совета муниципальных образований Москвы по муниципальному фильтру
0
499

Возврат к списку