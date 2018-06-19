Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

16:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс- служба "Нафтогаза Украины"."Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал распоряжение о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - сказано в сообщении.