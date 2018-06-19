Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
16:36 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс- служба "Нафтогаза Украины".
"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал распоряжение о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - сказано в сообщении.
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