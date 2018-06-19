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Новости

Североатлантический альянс умирает

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18:09 19.06.2018 Источник: НГ-Online

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что глубокие разногласия между США и их европейскими союзниками сохраняют свою актуальность, и нет уверенности в том, что трансатлантический альянс сможет выжить. Об этом сегодня пишет Лента.ру со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Столтенберг, по данным газеты, призвал всех членов НАТО работать во избежание «катастрофического разрушения западного единства». Обострение ситуации происходит на фоне «открытой травли» Дональдом Трампом канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связана с миграционным кризисом.

Генсек НАТО также признал, что «политические грозовые тучи» ложатся тяжелым бременем на отношения между членами организации. В материале отмечается, что разногласия сохраняются по вопросам торговых отношений, изменения климата и иранской ядерной сделке. «Эти разногласия реальны, и они не исчезнут в одночасье», – отметил генсек НАТО.

Столтенберг также считает, что США и их союзники должны подняться над текущими разногласиями и признать необходимость единства в опасной точке мировой истории. Держаться вместе – это тот путь, отметил генсек НАТО, который всегда будет вести в правильном направлении. 

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