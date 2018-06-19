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Путин: Транзит газа через Белоруссию приобретает все большее значение

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18:40 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через Белоруссию. Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", - подчеркнул глава государства.

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