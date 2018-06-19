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Новости

В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС

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20:45 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Франция считают необходимым провести в ЕС дискуссии о создании новых форматов, таких как Совет безопасности Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном во вторник так называемом Мезебергском заявлении, принятом по итогам заседания германо-французского совета министров.

"Мы нуждаемся в европейской дискуссии относительно создания новых форматов, например, Совета безопасности ЕС и возможностей более тесной координации внутри ЕС и во время внешних форумов", - говорится в документе.

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