М 2018. В матче Россия - Египет нулевая ничья после первого тайма
21:48 19.06.2018 Источник: НГ-Online
На "Стадионе Санкт-Петербург" закончился первый тайм матча между сборными России и Египта. Счет не открыт: 0:0.
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