Переговоры по Brexit уперлись в Северную Ирландию

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit в вопросе Ирландии, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах по условиям выхода Лондона из сообщества. Об этом говорится совместном заявлении ЕС и Великобритании, которое обнародовал во вторник главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

"Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся разделения, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности, таким как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары", - заявил Барнье.

Между тем в заявлении констатируется наличие "серьезных разногласий" по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией и Северной Ирландией, для разрешения которого необходимо "полностью работоспособное решение".