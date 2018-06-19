0
0
454
Новости

Переговоры по Brexit уперлись в Северную Ирландию

Добавить в избранное

22:10 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit в вопросе Ирландии, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах по условиям выхода Лондона из сообщества. Об этом говорится совместном заявлении ЕС и Великобритании, которое обнародовал во вторник главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

"Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся разделения, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности, таким как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары", - заявил Барнье.

Между тем в заявлении констатируется наличие "серьезных разногласий" по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией и Северной Ирландией, для разрешения которого необходимо "полностью работоспособное решение".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:51 19.06.2018
Сборная России выиграла у сборной Египта 3:1
0
329
22:50 19.06.2018
Сериал Star Trek пополнится новыми проектами
0
240
22:30 19.06.2018
Сборная Египта забила гол россиянам с пенальти
0
399
22:30 19.06.2018
Суд Кишинева не подтвердил законность выборов мэра города
0
293
22:20 19.06.2018
Сборная России за две минуты забила сразу два мяча в ворота сборной Египта
0
378
22:06 19.06.2018
Египтяне забили гол в свои ворота
0
534
21:48 19.06.2018
М 2018. В матче Россия - Египет нулевая ничья после первого тайма
0
413
21:20 19.06.2018
Станции московского метро "Университет" и "Воробьевы горы" временно закрыты
0
452
20:45 19.06.2018
В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
0
555
20:10 19.06.2018
Робби Уильямс: На открытии ЧМ по футболу в Москве я справился на 99%
0
578

Возврат к списку