Переговоры по Brexit уперлись в Северную Ирландию
22:10 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit в вопросе Ирландии, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах по условиям выхода Лондона из сообщества. Об этом говорится совместном заявлении ЕС и Великобритании, которое обнародовал во вторник главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.
"Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся разделения, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности, таким как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары", - заявил Барнье.
Между тем в заявлении констатируется наличие "серьезных разногласий" по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией и Северной Ирландией, для разрешения которого необходимо "полностью работоспособное решение".
Новости
- 22:51 19.06.2018
- Сборная России выиграла у сборной Египта 3:1
- 22:50 19.06.2018
- Сериал Star Trek пополнится новыми проектами
- 22:30 19.06.2018
- Сборная Египта забила гол россиянам с пенальти
- 22:30 19.06.2018
- Суд Кишинева не подтвердил законность выборов мэра города
- 22:20 19.06.2018
- Сборная России за две минуты забила сразу два мяча в ворота сборной Египта
- 22:06 19.06.2018
- Египтяне забили гол в свои ворота
- 21:48 19.06.2018
- М 2018. В матче Россия - Египет нулевая ничья после первого тайма
- 21:20 19.06.2018
- Станции московского метро "Университет" и "Воробьевы горы" временно закрыты
- 20:45 19.06.2018
- В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
- 20:10 19.06.2018
- Робби Уильямс: На открытии ЧМ по футболу в Москве я справился на 99%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать