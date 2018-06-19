Суд Кишинева не подтвердил законность выборов мэра города

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Кишинева не утвердил мандат избранного мэром Кишинева лидера "Платформы "Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе. Об этом говорится в решении, которое озвучила во вторник вечером судья Родика Вердило.

"Суд Кишинева не подтверждает законность выборов", - сказала она.