Сериал Star Trek пополнится новыми проектами
22:50 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская телекомпания Си-би-эс планирует расширить популярную франшизу "Звездный путь" (Star Trek) новыми проектами, действие которых будет развиваться в ее вселенной. Об этом во вторник сообщил журнал "Вэрайети".
По его данным, телекомпания подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом, который является создателем и исполнительным продюсером сериала Си-би-эс "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery, 2017 - наст. вр.). Сделка предусматривает создание для телевидения новых сериалов, мини-сериалов, а также анимационных шоу.
Как пишет издание, в настоящее время Си-би-эс отказывается подтвердить работу над какими-либо конкретными проектами.
Новости
- 22:51 19.06.2018
- Сборная России выиграла у сборной Египта 3:1
- 22:30 19.06.2018
- Сборная Египта забила гол россиянам с пенальти
- 22:30 19.06.2018
- Суд Кишинева не подтвердил законность выборов мэра города
- 22:20 19.06.2018
- Сборная России за две минуты забила сразу два мяча в ворота сборной Египта
- 22:10 19.06.2018
- Переговоры по Brexit уперлись в Северную Ирландию
- 22:06 19.06.2018
- Египтяне забили гол в свои ворота
- 21:48 19.06.2018
- М 2018. В матче Россия - Египет нулевая ничья после первого тайма
- 21:20 19.06.2018
- Станции московского метро "Университет" и "Воробьевы горы" временно закрыты
- 20:45 19.06.2018
- В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
- 20:10 19.06.2018
- Робби Уильямс: На открытии ЧМ по футболу в Москве я справился на 99%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать