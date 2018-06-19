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Сериал Star Trek пополнится новыми проектами

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22:50 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская телекомпания Си-би-эс планирует расширить популярную франшизу "Звездный путь" (Star Trek) новыми проектами, действие которых будет развиваться в ее вселенной. Об этом во вторник сообщил журнал "Вэрайети".

По его данным, телекомпания подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом, который является создателем и исполнительным продюсером сериала Си-би-эс "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery, 2017 - наст. вр.). Сделка предусматривает создание для телевидения новых сериалов, мини-сериалов, а также анимационных шоу.

Как пишет издание, в настоящее время Си-би-эс отказывается подтвердить работу над какими-либо конкретными проектами.

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