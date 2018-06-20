США хотели использовать СПЧ ООН для продвижения своих интересов - постпредство РФ
07:13 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты хотели превратить Совет ООН по правам человека (СПЧ) в послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. Об этом заявили во вторник в постоянном представительстве РФ при ООН, комментируя выход США из СПЧ. В дипмиссии также сообщили о намерении России добиваться избрания членом Совета на 2021-2023 гг. Как напомнили в постпредстве, СПЧ, как и вся система ООН, призвана "служить всем государствам-членам, а не какой- либо одной стране или группе стран", и "работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества". "К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе. Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран", - говорится в заявлении. Российская сторона признала существование недостатков в работе СПЧ, однако подчеркнула, что "за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность". "Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 гг.", - отметили в постпредстве. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в среду выразил разочарование решением американских властей. Россия являлась членом Совета по правам человека ООН до декабря 2016 года, однако не смогла добиться переизбрания на новый срок.
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