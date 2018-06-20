Россия в ближайшее время введет пошлины на американские товары

07:37 Источник: Эхо Москвы

Как заявил министр экономического развития, это ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. По словам министра, будет ограничен ввоз только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней.

Нельзя сказать, что у этого шага будут значительные последствия из-за небольшого товарооборота между странами, — сказал «Эху Москвы» доктор экономических наук. Евгений Гонтмахер отметил, что для России были очень чувствительны санкции на алюминий и сталь, поскольку это наши важнейшие после нефти и газа.