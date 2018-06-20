Депутат Европарламента потребовала прекратить финансирование режима Порошенко
07:50 20.06.2018
Депутат от Италии Элеонора Форенца на заседании Европарламента потребовала прекратить финансирование Международным валютным фондом (МВФ) так называемых реформ режима Петра Порошенко. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР. "Далеко не все в Европе безоговорочно поддерживают украинское правительство. Так, на прошлой неделе, во время слушаний в Европарламенте депутат от Италии Элеонора Форенца, которая посещала ЛНР в мае 2017 года в составе "Антифашистского каравана", выступила против выделения очередного денежного транша от МВФ правительству Порошенко", – говорится в сообщении. "Уважаемые коллеги! Я – международный террорист! Я являюсь международным террористом для режима Порошенко, который обвиняет меня в международном терроризме за посещение Донбасса в составе "Антифашистского каравана", задачей которого было выразить солидарность с народом Донбасса. И сейчас я искренне изумлена, что Европарламент считает возможным поддержать выделение четвертого транша правительству не просто коррумпированному, но и активно поддерживающему неонацистские силы", – обратилась Форенца к депутатам Европарламента. Она добавила, что, кроме того, нынешнее украинское правительство "отрицает основные базовые принципы прав человека и убивает журналистов". "Мы поддерживаем государственный вооруженный переворот, каким и был киевский Евромайдан, только потому, что это желание Евросоюза. Мы поддерживаем правительство, которое нарушает права человека, нарушает Минские договоренности", – отметила депутат. "Я искренне верю, если вы действительно хотите построить антифашистскую Европу, необходимо перестать финансировать режимы, подобные режиму Порошенко, а начать поддерживать политические акции трудящихся. Это мое мнение", – подчеркнула Форенца. «Донбасс сегодня»
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