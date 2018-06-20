Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ

08:00 Источник: Эхо Москвы

Общественный резонанс по делуникоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской федерации. Таким образом пресс-секретарь президентапрокомментировал обращение кдеятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Песков добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.

Деятели культуры и общественники написали открытое письмо президенту России с просьбой помиловать объявившего голодовку заключенного Олега Сенцова. В Кремле ответили, что глава государства не может влиять на суд. Это не до конца искренний и неуместный ответ, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель. Он подчеркнул, что властям нужно сейчас спасти человека, чтобы сохранить лицо.

Виктор Ерофеев добавил, что в основном такие обращения и просьбы обычно не помогают достичь результата.