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Путин и Лукашенко подписали заявление о расширении стратегического партнерства

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08:40 20.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ и Белоруссия утвердили программу согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы, а также приняли ряд других документов.

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