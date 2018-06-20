Путин и Лукашенко подписали заявление о расширении стратегического партнерства

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Президенты РФ и Белоруссииподписали совместное заявление по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ и Белоруссия утвердили программу согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы, а также приняли ряд других документов.