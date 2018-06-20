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Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год

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09:00 20.06.2018 Источник: Известия

Первое послание Владимира Путина Федеральному собранию в рамках нового президентского срока может быть оглашено как в конце текущего года, так и в 2019-м. Оба варианта сейчас рассматриваются в Кремле, сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято. Мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в следующем, 2019 году, заявил официальный представитель Кремля.

— И то и другое возможно, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о возможных датах проведения мероприятия.

Напомним, послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

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