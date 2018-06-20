Главного тренера сборной по футболу Египта отправят в отставку - СМИ
09:05 20.06.2018 Источник: РБК
Федерация футбола Египта приняла решение отправить в отставку после окончания чемпионата мира 2018 года главного тренера национальной сборной — аргентинского специалиста Эктора Купера. Об этом со ссылкой на источник в местной футбольной ассоциации сообщает газета «Аль Ватан» (El Watan News). Эту информацию подтвердил близкий к спортивной организации собеседник египетской газеты Youm7. Однако он уточняет, что речь об отставке в данном случае не идет: Египетская футбольная ассоциация, по его словам, просто решила не продлевать с Купером контракт, который истекает вместе с окончанием мундиаля.
Свое первое поражение на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная Египта потерпела 15 июня. В этот день она уступила уругвайским спортсменам со счетом 0:1. Второй матч с участием египетских футболистов прошел на стадионе в Санкт-Петербурге 19 июня. Победу в игре одержала сборная России со счетом 3:1. РБК
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