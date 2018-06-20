0
0
253
Новости

Главного тренера сборной по футболу Египта отправят в отставку - СМИ

Добавить в избранное

09:05 20.06.2018 Источник: РБК

Федерация футбола Египта приняла решение отправить в отставку после окончания чемпионата мира 2018 года главного тренера национальной сборной — аргентинского специалиста Эктора Купера. Об этом со ссылкой на источник в местной футбольной ассоциации сообщает газета «Аль Ватан» (El Watan News). Эту информацию подтвердил близкий к спортивной организации собеседник египетской газеты Youm7. Однако он уточняет, что речь об отставке в данном случае не идет: Египетская футбольная ассоциация, по его словам, просто решила не продлевать с Купером контракт, который истекает вместе с окончанием мундиаля.

Свое первое поражение на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная Египта потерпела 15 июня. В этот день она уступила уругвайским спортсменам со счетом 0:1. Второй матч с участием египетских футболистов прошел на стадионе в Санкт-Петербурге 19 июня. Победу в игре одержала сборная России со счетом 3:1.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 20.06.2018
В Москву прибыл генсек ООН
0
49
09:20 20.06.2018
После крушения парома в Индонезии 180 человек пропали без вести
0
175
09:00 20.06.2018
Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
0
276
08:48 20.06.2018
В России начались акции протеста против повышения пенсионного возраста
0
368
08:40 20.06.2018
Путин и Лукашенко подписали заявление о расширении стратегического партнерства
0
326
08:31 20.06.2018
22 июня отменят развлекательные программы на радио и телевидении
0
350
08:25 20.06.2018
Слуцкий уходит с Первого канала
0
369
08:19 20.06.2018
МЭР: Пошлины на товары из США не затронут лекарства
0
330
08:12 20.06.2018
США выходят из Совета ООН по правам человека
0
356
08:00 20.06.2018
Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ
0
380

Возврат к списку