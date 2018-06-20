После крушения парома в Индонезии 180 человек пропали без вести
09:20 20.06.2018 Источник: Газета.Ru
В национальном поисковом и спасательном агентстве Индонезии заявили о пропаже без вести 180 человек после затопления парома на озере Тоба, которое находится на острове Суматра, передает Reuters. Паром затонул во вторник, 19 июня, в провинции Северная Суматра.
В агентстве отметили, что в данный момент подтверждена гибель двух человек, еще 18 удалось спасти. «Согласно нашим данным, в данный момент мы разыскиваем 180 человек», — заявили в поисковом и спасательном агентстве Индонезии.
Также уточняется, что судно не было туристическим. Газета.Ru
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