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В Москву прибыл генсек ООН

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09:32 20.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Москву. Он планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также посетить футбольный матч Португалия – Марокко в «Лужниках».

Визит Гуттереша продлится до 21 июня. Переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запланированы на четверг. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что на встрече речь пойдёт о современном состоянии международных отношений, роли Совбеза ООН в решении наиболее актуальных проблем, включая Сирию.

Когда состоится встреча генсека ООН с Путиным, пока не известно.  Говорит Москва

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