Грибаускайте предупредила об опасности вторжения со стороны России
10:20 20.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью журналу Spiegel рассказала об опасности вторжения со стороны России. «Опасность велика, если мы не будем готовы к защите. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы политически, технологически, душой и сердцем»,— заявила она. Также президент Литвы предупредила об опасности зависимости от российского газа.
Ранее сообщалось, что границы Литвы будут охранять португальские и испанские истребители. Поддерживать страны Балтии, в том числе военным образом, пообещали и американские власти. Коммерсантъ
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