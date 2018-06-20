0
0
417
Новости

Грибаускайте предупредила об опасности вторжения со стороны России

Добавить в избранное

10:20 20.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью журналу Spiegel рассказала об опасности вторжения со стороны России. «Опасность велика, если мы не будем готовы к защите. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы политически, технологически, душой и сердцем»,— заявила она. Также президент Литвы предупредила об опасности зависимости от российского газа.

Ранее сообщалось, что границы Литвы будут охранять португальские и испанские истребители. Поддерживать страны Балтии, в том числе военным образом, пообещали и американские власти. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 20.06.2018
Сенат Канады легализовал марихуану
0
163
11:00 20.06.2018
National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
0
163
10:32 20.06.2018
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН
0
294
10:05 20.06.2018
Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
0
497
10:00 20.06.2018
Из сектора Газа выпустили 45 ракет по Израилю
0
381
09:32 20.06.2018
В Москву прибыл генсек ООН
0
545
09:20 20.06.2018
После крушения парома в Индонезии 180 человек пропали без вести
0
420
09:05 20.06.2018
Главного тренера сборной по футболу Египта отправят в отставку - СМИ
0
464
09:00 20.06.2018
Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
0
682
08:48 20.06.2018
В России начались акции протеста против повышения пенсионного возраста
0
1048

Возврат к списку