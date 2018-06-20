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Новости

Сенат Канады легализовал марихуану

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11:05 20.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Сенат Канады принял законопроект о легализации марихуаны. Закон должен вступить в силу в течение 8-12 недель. Запрет на марихуану действовал в Канаде 90 лет. Эхо Москвы

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