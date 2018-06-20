В Британии судят исламиста, собиравшегося взорвать Терезу Мэй
11:20 20.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Двадцатилетний исламский фанатик Нааимур Захария Рахман предстал перед судом в Лондоне по обвинению в подготовке террористического нападения на премьер-министра Терезу Мэй. Житель лондонского района Финчли планировал убить Терезу Мэй с помощью бомбы и ножа в ее резиденции на Даунинг-стрит.
Теракт, в подготовке которого обвиняют Рахмана, сумели предотвратить. Лондонца, давшего клятву верности группировке "Исламское государство", задержали вместе с предполагаемым сообщником Мохаммедом Акибом Имраном.
Процесс над ними начался во вторник в Магистратском суде Лондона, также известном как Олд-Бейли. Рахмана обвиняют по двум эпизодам террористической деятельности. Сам он не признает своей вины.
Обвинение утверждает, что Рахман проводил рекогносцировку на месте планируемого теракта, записал на видео клятву верности террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России), а также приобрел рюкзак и жилет, которые планировал начинить взрывчаткой.
По данным следствия, Рахман хвалился в интернете, что от совершения нападения его отделяют считанные дни.
Кроме того Рахмана обвиняют в том, что он записал видео, в котором поручился перед ИГ за второго обвиняемого, Мохаммеда Имрана, который намеревался отправиться в Сирию с целью присоединиться к джихадистам.
Самого Имрана обвиняют в подготовке теракта и хранении экстремистской литературы - на его "киндле" обнаружили документ под названием "Как выжить на Западе - гид моджахеда". Он дакже отрицает вину по обоим пунктам.
Как рассказали в суде, покушение на премьера удалось предотвратить контрразведке - агент МИ-5 вступил с Рахманом в связь в "Телеграме", выдавая себя за вербовщика ИГ. Русская служба Би-би-си
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