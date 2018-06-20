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Министерство просвещения планирует избавляться от традиционных учебников

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11:32 20.06.2018 Источник: РБК

Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года​, следует из рабочей версии паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая школа», с которой ознакомился РБК. Согласно проекту, у учеников будут «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа». Кроме того, дети смогут дистанционно участвовать в уроке при нетяжелом заболевании. При этом к 2025 году все школьные медицинские кабинеты установят взаимодействие «в электронном виде» с детскими поликлиниками. Бюджет проекта может составить 507,3 млрд руб., следует из документа. РБК

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