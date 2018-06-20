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Законопроект о добровольном изучении родных и государственных языков в школах одобрен в первом чтении

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12:05 20.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о добровольном изучении родных и государственных языков в школах. Согласно документу, в национальных регионах они должны преподаваться не в ущерб русскому языку.

Депутаты заверяют, что родные национальные языки не будут переведены в разряд факультативных: они останутся в обязательной части. Понятие же «государственный язык национальной республики» никак не затронуто, отмечает «Российская газета». В Госдуме хотят ко второму чтению закрепить право выбора родного языка: например, в Татарстане это может быть татарский или русский, который, к слову, не включен в перечень родных языков. Также депутаты планируют учредить Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься разработкой новых учебников и пособий.

Появление законопроекта, напомним, в Госдуме объяснили жалобами родителей на то, что их детей против воли заставляют учить государственные языки республик. Генпрокуратура же выявила сокращение уроков русского в ряде школ на 2-3 часа. Между тем в ряде республик опасаются, что поправки вытеснят национальные языки из местных школ. В Татарстане, к примеру, ранее отклонили проект федерального закона.

Второе чтение, как ожидается, пройдет в июле. Эхо Москвы

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