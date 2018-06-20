Законопроект о добровольном изучении родных и государственных языков в школах одобрен в первом чтении
12:05 20.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о добровольном изучении родных и государственных языков в школах. Согласно документу, в национальных регионах они должны преподаваться не в ущерб русскому языку.
Депутаты заверяют, что родные национальные языки не будут переведены в разряд факультативных: они останутся в обязательной части. Понятие же «государственный язык национальной республики» никак не затронуто, отмечает «Российская газета». В Госдуме хотят ко второму чтению закрепить право выбора родного языка: например, в Татарстане это может быть татарский или русский, который, к слову, не включен в перечень родных языков. Также депутаты планируют учредить Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься разработкой новых учебников и пособий.
Появление законопроекта, напомним, в Госдуме объяснили жалобами родителей на то, что их детей против воли заставляют учить государственные языки республик. Генпрокуратура же выявила сокращение уроков русского в ряде школ на 2-3 часа. Между тем в ряде республик опасаются, что поправки вытеснят национальные языки из местных школ. В Татарстане, к примеру, ранее отклонили проект федерального закона.
Второе чтение, как ожидается, пройдет в июле. Эхо Москвы
Новости
- 13:00 20.06.2018
- Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушения на 760 млрд рублей
- 12:32 20.06.2018
- Американские эксперты описали победителя в Третьей мировой войне
- 12:20 20.06.2018
- Сборная России практически гарантировала себе участие в плей-офф
- 12:00 20.06.2018
- Один день в СИЗО приравняют к полутора дням в колонии
- 11:32 20.06.2018
- Министерство просвещения планирует избавляться от традиционных учебников
- 11:20 20.06.2018
- В Британии судят исламиста, собиравшегося взорвать Терезу Мэй
- 11:05 20.06.2018
- Сенат Канады легализовал марихуану
- 11:00 20.06.2018
- National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
- 10:32 20.06.2018
- Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН
- 10:20 20.06.2018
- Грибаускайте предупредила об опасности вторжения со стороны России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать