Сборная России практически гарантировала себе участие в плей-офф
12:20 20.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Сборная России практически гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Микроскопический шанс не выйти из группы еще существует. Для этого, правда, потребуются очень необычные обстоятельства.
Де-факто сборная России уже в плей-офф. Де-юре, официальная путевка в 1/8-ю финала будет оформлена в 20.00 по Москве. Произойдет это в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии. При этом существует ничтожная вероятность, что Россия из группы вообще не выйдет, а в плей-офф попадут как раз южноамериканцы с аравийцами. Для этого Саудовской Аравии нужно выиграть оба матча, желательно с крупным счетом, а России уступить Уругваю с разницей в 9 или более мячей. Вероятность такого расклада составляет что-то около одной десятитысячной доли процента.
Любопытно, что и Египет пока не потерял шансов на выход в плей-офф. Египтянам нужно, чтобы сегодня Саудовской Аравия победила Уругвай. Дальше Египет должен будет сам крупно обыграть Саудовскую Аравию. И если Уругвай при этом еще и проиграет России, то в плей-офф, вместе с хозяевами турнира, выйдут Салах и компания.
В федерации футбола Египта на это, очевидно, даже не надеются. После матча с Россией было объявлено об отставке главного тренера Эктора Купера. Контракт с ним не будет продлен.
Сегодня, также, состоятся два матча в группе В. Португалия сыграет с Марокко, а Испания – с Ираном. Эхо Москвы
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