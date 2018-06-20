Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушения на 760 млрд рублей
13:00 20.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Счётная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 760 млрд рублей. Это 40 процентов от всех нарушений, обнаруженных ведомством за прошлый год, заявил глава палаты Алексей Кудрин.
Общая же сумма выявленных нарушений составила 1 трлн 865 млрд рублей.
По словам главы Счётной палаты, проблемы в основном обнаружены при формировании и исполнении бюджетов, также есть недочёты в бухгалтерских документах. Говорит Москва
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