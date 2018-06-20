У РФ есть информация, что "Белые каски" в Сирии тесно связаны с террористами
14:00 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия располагает данными о том, что сотрудники неправительственной организации в Сирии "Белые каски" имеют тесные связи с террористами. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы знаем - не просто уверены, а знаем, - у нас есть информация о том, что сотрудники "Белых касок" имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию, и речь идет не только о российских, в том числе и западных [журналистах], - отметила Захарова. - Но, к сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается, она просто не укладывается в рамки линии, в рамках концепции "Асад должен уйти".
Новости
- 12:32 20.06.2018
- Американские эксперты описали победителя в Третьей мировой войне
- 11:00 20.06.2018
- National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
- 10:05 20.06.2018
- Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
- 20:45 19.06.2018
- В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
- 18:09 19.06.2018
- Североатлантический альянс умирает
- 14:12 19.06.2018
- Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
- 12:05 19.06.2018
- Турция покупает у России С-400, этот вопрос закрыт - Чавушоглу
- 09:05 19.06.2018
- Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
- 17:00 18.06.2018
- ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"
- 10:20 18.06.2018
- Командование ВС США опровергло сообщения об ударе коалиции по позициям армии Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать