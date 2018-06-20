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У РФ есть информация, что "Белые каски" в Сирии тесно связаны с террористами

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14:00 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия располагает данными о том, что сотрудники неправительственной организации в Сирии "Белые каски" имеют тесные связи с террористами. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы знаем - не просто уверены, а знаем, - у нас есть информация о том, что сотрудники "Белых касок" имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию, и речь идет не только о российских, в том числе и западных [журналистах], - отметила Захарова. - Но, к сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается, она просто не укладывается в рамки линии, в рамках концепции "Асад должен уйти".

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