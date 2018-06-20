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Австрия выдала России Аслана Гагиева

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14:32 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава организованного преступного сообщества (ОПГ), на счету которого более 40 убийств (в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии), Аслан Гагиев экстрадирован из Австрии в Россию.

"Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 ("Организация преступного сообщества"), статьей 209 ("Бандитизм"), частью 2 статьи 105 ("Убийство"), частью 3 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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