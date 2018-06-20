Австрия выдала России Аслана Гагиева

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава организованного преступного сообщества (ОПГ), на счету которого более 40 убийств (в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии),экстрадирован из Австрии в Россию."Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 ("Организация преступного сообщества"), статьей 209 ("Бандитизм"), частью 2 статьи 105 ("Убийство"), частью 3 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ