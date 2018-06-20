У Пескова нет информации о проблемах со здоровьем Сенцова
15:00 20.06.2018 Источник: Эхо Москвы
В Кремле не следят за состоянием здоровья Олега Сенцова. Украинский режиссер, который был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов, еще в середине мая объявил голодовку. Сегодня 38 день его акции. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить, что Сенцов жив, «у него нет информации о каких-либо проблемах со здоровьем Сенцова». Песков также добавил, что задержка с посещением уполномоченных России и Украины, заключенных в двух странах, связано с решением неких логистических вопросов. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла попасть в колонию на встречу с режиссером, а также поговорить с ним по видеосвязи. Денисова добавила, что ей не дают возможности увидеть, жив ли Сенцов или нет.
Тем временем, критик Андрей Плахов рассказал «Эху», что получил письмо украинского режиссера. По его словам, оно было отправлено несколько дней назад.
Накануне ряд российских деятелей культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного украинского режиссера. Сам Сенцов вины не признает.
Новости
- 16:12 20.06.2018
- Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ
- 16:00 20.06.2018
- Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" обжаловала свой арест
- 15:32 20.06.2018
- За запуск квадрокоптера на Красной площади задержали болельщика из Австралии
- 15:12 20.06.2018
- Юнкер объявил о созыве экстренной встречи ЕС по миграции 24 июня в Брюсселе
- 14:32 20.06.2018
- Австрия выдала России Аслана Гагиева
- 14:12 20.06.2018
- ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
- 14:00 20.06.2018
- У РФ есть информация, что "Белые каски" в Сирии тесно связаны с террористами
- 13:32 20.06.2018
- Михаил Мень назначен аудитором Счетной палаты
- 13:26 20.06.2018
- Глава штаба Собянина рассказал о фэйковых сайтах в поддержку мэра
- 13:20 20.06.2018
- С момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 500 тыс. автомобилей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать