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Юнкер объявил о созыве экстренной встречи ЕС по миграции 24 июня в Брюсселе

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15:12 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе 24 июня неформальной встречи части лидеров ЕС по миграции. Об этом он написал в среду в своем "Твиттере".

"Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии [планового] саммита ЕС [28-29 июня] в Брюсселе", - сказал он.

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