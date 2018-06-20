Юнкер объявил о созыве экстренной встречи ЕС по миграции 24 июня в Брюсселе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссииобъявил о созыве в Брюсселе 24 июня неформальной встречи части лидеров ЕС по миграции. Об этом он написал в среду в своем "Твиттере"."Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии [планового] саммита ЕС [28-29 июня] в Брюсселе", - сказал он.