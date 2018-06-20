За запуск квадрокоптера на Красной площади задержали болельщика из Австралии
15:32 20.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Болельщика из Австралии задержали за запуск квадрокоптера на Красной площади. В отношении иностранца составлен административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, австралийца отпустили, квадрокоптер изъяли. Мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей.
Минтранс России приказом от 9 марта 2016 года запретил использование беспилотников в Москве. Разрешения выдают только в исключительных случаях. На Красной площади установлены знаки, запрещающие полёты квадрокоптеров. Говорит Москва
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