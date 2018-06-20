Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" обжаловала свой арест
16:00 20.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан обжаловала свой арест. Мосгорсуд рассмотрит её заявление 28 июня, сообщает пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.
Накануне сообщалось, что женщину арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Румынии. Помимо этого пресса писала, что у Цуркан есть молдавское гражданство.
В свою очередь РБК со ссылкой на источник, близкий к МИДу Молдавии, передаёт, что топ-менеджер российской энергетической компании ещё два года назад отказалась от молдавского гражданства. Соответствующий указ президента этой страны опубликован на сайте посольства в Германии.
Издание уточняет, что Уголовный кодекс понимает под шпионажем деятельность иностранцев против безопасности России. Для граждан России за работу на зарубежные спецслужбы предусмотрена статья о государственной измене. Говорит Москва
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