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Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" обжаловала свой арест

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16:00 20.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан обжаловала свой арест. Мосгорсуд рассмотрит её заявление 28 июня, сообщает пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.

Накануне сообщалось, что женщину арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Румынии. Помимо этого пресса писала, что у Цуркан есть молдавское гражданство.

В свою очередь РБК со ссылкой на источник, близкий к МИДу Молдавии, передаёт, что топ-менеджер российской энергетической компании ещё два года назад отказалась от молдавского гражданства. Соответствующий указ президента этой страны опубликован на сайте посольства в Германии.

Издание уточняет, что Уголовный кодекс понимает под шпионажем деятельность иностранцев против безопасности России. Для граждан России за работу на зарубежные спецслужбы предусмотрена статья о государственной измене. Говорит Москва

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