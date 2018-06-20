Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста против пенсионной реформы
17:12 20.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля всероссийской акции протеста против пенсионной реформы. В крупных городах политик хочет объединиться с другими протестующими, в том числе и с профсоюзами, рассказала в эфире "Эха" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Однако, как пишут «Ведомости», профсоюзы сотрудничать с Навальным не хотят и готовят свои акции протеста.
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