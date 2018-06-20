0
0
232
Новости

Комплекс зданий Зачатьевского монастыря передан в собственность РПЦ

Добавить в избранное

17:40 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять зданий, входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря переданы в собственность Русской православной церкви, сообщает в среду пресс-служба Московского патриархата.

"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче в собственность Русской православной церкви девяти зданий, входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря (г. Москва, 2-й Зачатьевский пр., д. 2)", - говорится в сообщении.

В собственность Русской церкви перешли следующие объекты: Зачатьевский женский монастырь города Москвы (известен с конца XVI века), Настоятельский корпус конца XVII века, Северный сестринский корпус первой четверти XIX века, храм в честь Сошествия Святого Духа, старый и новый трапезные корпуса, деревянные сестринские келии и северо- восточный корпус келий.

Зачатьевский монастырь является древнейшим женским монастырем в Москве. В 1360 г. Алексий, митрополит Московский, построил деревянную церковь Зачатия Анны и основал при ней монастырь. В XIX-XX вв. на территории обители появилось множество жилых и хозяйственных корпусов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 20.06.2018
Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста против пенсионной реформы
0
336
17:03 20.06.2018
Сборная Португалии победила команду Марокко в матче ЧМ-2018
0
406
16:32 20.06.2018
В Индии мыши съели более миллиона рупий из банкомата
0
373
16:12 20.06.2018
Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ
0
466
16:00 20.06.2018
Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" обжаловала свой арест
0
448
15:32 20.06.2018
За запуск квадрокоптера на Красной площади задержали болельщика из Австралии
0
495
15:12 20.06.2018
Юнкер объявил о созыве экстренной встречи ЕС по миграции 24 июня в Брюсселе
0
626
15:00 20.06.2018
У Пескова нет информации о проблемах со здоровьем Сенцова
0
475
14:32 20.06.2018
Австрия выдала России Аслана Гагиева
0
573
14:12 20.06.2018
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
0
565

Возврат к списку