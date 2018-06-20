Комплекс зданий Зачатьевского монастыря передан в собственность РПЦ
17:40 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девять зданий, входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря переданы в собственность Русской православной церкви, сообщает в среду пресс-служба Московского патриархата.
"Департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение о передаче в собственность Русской православной церкви девяти зданий, входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря (г. Москва, 2-й Зачатьевский пр., д. 2)", - говорится в сообщении.
В собственность Русской церкви перешли следующие объекты: Зачатьевский женский монастырь города Москвы (известен с конца XVI века), Настоятельский корпус конца XVII века, Северный сестринский корпус первой четверти XIX века, храм в честь Сошествия Святого Духа, старый и новый трапезные корпуса, деревянные сестринские келии и северо- восточный корпус келий.
Зачатьевский монастырь является древнейшим женским монастырем в Москве. В 1360 г. Алексий, митрополит Московский, построил деревянную церковь Зачатия Анны и основал при ней монастырь. В XIX-XX вв. на территории обители появилось множество жилых и хозяйственных корпусов.
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