Сборная Португалии победила команду Марокко в матче ЧМ-2018
17:03 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей.
Мяч на четвертой минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для футболиста 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который в 85 матчах забил 84 мяча.
Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира в России, опередив полузащитника сборной России Дениса Черышева. В двух матчах португалец забил четыре мяча, на счету россиянина - три.
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