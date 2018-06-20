Сборная Португалии победила команду Марокко в матче ЧМ-2018

17:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей.Мяч на четвертой минуте забил. Этот гол стал для футболиста 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру, который в 85 матчах забил 84 мяча.Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира в России, опередив полузащитника сборной России. В двух матчах португалец забил четыре мяча, на счету россиянина - три.