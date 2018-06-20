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Сборная Португалии победила команду Марокко в матче ЧМ-2018

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17:03 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей.

Мяч на четвертой минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для футболиста 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который в 85 матчах забил 84 мяча.

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира в России, опередив полузащитника сборной России Дениса Черышева. В двух матчах португалец забил четыре мяча, на счету россиянина - три.

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