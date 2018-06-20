0
0
263
Новости

Украине хватит денег платить по внешним долгам до 2020 года

Добавить в избранное

19:10 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине хватит собственных средств, чтобы совершать платежи по внешнему государственному долгу до конца 2020 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ ", - цитирует пресс-служба заявление руководителя НБУ Якова Смолия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 20.06.2018
Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ
0
68
12:32 20.06.2018
Американские эксперты описали победителя в Третьей мировой войне
0
84
11:00 20.06.2018
National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
0
91
10:05 20.06.2018
Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
0
96
20:45 19.06.2018
В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
0
126
18:09 19.06.2018
Североатлантический альянс умирает
0
143
14:12 19.06.2018
Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
0
143
12:05 19.06.2018
Турция покупает у России С-400, этот вопрос закрыт - Чавушоглу
0
162
09:05 19.06.2018
Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
0
164
17:00 18.06.2018
ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"
0
208

Возврат к списку