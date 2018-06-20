Украине хватит денег платить по внешним долгам до 2020 года

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине хватит собственных средств, чтобы совершать платежи по внешнему государственному долгу до конца 2020 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ ", - цитирует пресс-служба заявление руководителя НБУ Якова Смолия.