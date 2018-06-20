Тренер сборной Хорватии перед игрой с Аргентиной: Нам терять нечего
19:44 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Матч против сборной Аргентины станет самым простым для команды Хорватии на нынешнем чемпионате мира. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер хорватской команды Златко Далич.
Встреча группы D между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде (начало - 21:00 мск).
"Мы внесем изменения в тактику и в состав, но они не будут существенными. Будем придерживаться того же стиля, что и в игре с нигерийцами. У аргентинцев одна из лучших команд мира, но и мы знаем себе цену, поэтому нам важно сыграть хорошо. Да, это самая простая для нас игра, потому что нам нечего терять", - сказал Далич.
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