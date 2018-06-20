ЧМ-2018. Уругвай обыграл Саудовскую Аравию с минимальным счетом
19:54 20.06.2018 Источник: НГ-Online
В Ростове-на-Дону закончился матч в группе "А" между сборными Уругвая и Саудовской Аравии со счетом 1:0. Гол забил Луис Суарес на 23-й минуте.
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