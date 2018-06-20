Впервые за пять лет Пол Маккартни выпускает новый альбом

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участник в прошлом группы The Beatles ("Битлз") Пол Маккартни объявил в среду о выходе своего первого альбома за последние пять лет. Как информирует агентство Пресс Ассошиэйшн, 17-й по счету сольный альбом Маккартни под названием Egypt Station ("Египетская станция") будет официально представлен 7 сентября.

"Мне нравятся эти слова - "Египетская станция", - признался музыкант, заметив, что весь диск, насчитывающий 14 песен, скомпонован таким образом, чтобы словно увозить слушателя в музыкальное путешествие от одной станции к другой.

"Египетская станция" начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня идет как новая станция, - сказал Маккартни. - Нам пришла идея увязать все песни с этой идеей. Я воспринимаю ее, как некое заветное место, откуда исходит музыка".