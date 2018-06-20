ЧМ-2018. Испания обыграла Иран с минимальным счетом
22:54 20.06.2018 Источник: НГ-Online
На стадионе в Казани прошел матч второго тура в группе "В" между сборными Ирана и Испании. Иран проиграл со счетом 0:1. Гол забил Диего Коста на 74-й минуте игры.
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