ЧМ-2018. Испания обыграла Иран с минимальным счетом

22:54 Источник: НГ-Online

На стадионе в Казани прошел матч второго тура в группе "В" между сборными Ирана и Испании. Иран проиграл со счетом 0:1. Гол забил Диего Коста на 74-й минуте игры.