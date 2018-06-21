Лондон обеспокоен перспективами встречи Трампа и Путина до саммита НАТО - The Times
07:05 21.06.2018 Источник: РБК
Лондон обеспокоен перспективами встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина до саммита НАТО, который намечен на 11-12 июля в Брюсселе, сообщает The Times со ссылкой источник в британском правительстве и западный дипломатический источник.
По данным издания, данная перспектива усиливает опасения Лондона по поводу заинтересованности Трампа в НАТО. Кроме этого, сразу после саммита, 13 июля, у американского лидера запланирован визит в Великобританию, на который также может оказать влияние встреча Трампа с Путиным. РБК
Новости
- 07:32 21.06.2018
- Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов
- 07:20 21.06.2018
- Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз
- 07:00 21.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная России впервые вышла в плей-офф
- 22:54 20.06.2018
- ЧМ-2018. Испания обыграла Иран с минимальным счетом
- 20:35 20.06.2018
- Впервые за пять лет Пол Маккартни выпускает новый альбом
- 19:54 20.06.2018
- ЧМ-2018. Уругвай обыграл Саудовскую Аравию с минимальным счетом
- 19:44 20.06.2018
- Тренер сборной Хорватии перед игрой с Аргентиной: Нам терять нечего
- 19:10 20.06.2018
- Украине хватит денег платить по внешним долгам до 2020 года
- 18:34 20.06.2018
- В Великом Новгороде археологи нашли самый древний на Руси мост
- 17:40 20.06.2018
- Комплекс зданий Зачатьевского монастыря передан в собственность РПЦ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать