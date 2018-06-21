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Лондон обеспокоен перспективами встречи Трампа и Путина до саммита НАТО - The Times

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07:05 21.06.2018 Источник: РБК

Лондон обеспокоен перспективами встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина до саммита НАТО, который намечен на 11-12 июля в Брюсселе, сообщает The Times со ссылкой источник в британском правительстве и западный дипломатический источник.

По данным издания, данная перспектива усиливает опасения Лондона по поводу заинтересованности Трампа в НАТО. Кроме этого, сразу после саммита, 13 июля, у американского лидера запланирован визит в Великобританию, на который также может оказать влияние встреча Трампа с Путиным.  РБК

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