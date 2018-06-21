Убежище Ассанжа в Лондоне не продлится вечно - МИД Эквадора
08:00 21.06.2018 Источник: Газета.Ru
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне не будет продолжаться вечно. Об этом чиновник сказал в эфире телеканала Ecuavisa.
«Эквадор ищет решение этой проблемы, потому что убежище не вечное, нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами», — сказал Валенсия.
Он подчеркнул, что в «определенный момент» ситуация с Ассанжем будет пересмотрена. По словам Валенсии, это произойдет в том числе потому, что очень долгое нахождение в посольстве противоречит правам самого беженца.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Ассанж может покинуть свое убежище «в любой момент». Газета.Ru
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