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Новости

Впервые за 40 лет иранских женщин пустили на футбол

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08:20 21.06.2018 Источник: Lenta.ru

Жительниц Ирана впервые с 1979 года пустили на спортивную арену наравне с мужчинами, чтобы они могли посмотреть трансляцию матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира в России. Об этом сообщает Al-Ahram.

Болельщики наблюдали за игрой с Испанией на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади», где установили огромный монитор. Билеты на спортивную арену стоили 2 евро, их выкупили 10 тысяч человек.

На открытую трансляцию предыдущего матча с Марокко, который проходил 15 июня, женщин-иранок не пустили. Им пришлось идти в кинотеатры. После победы национальной команды болельщики вышли праздновать на улицу, что и подтолкнуло городскую администрацию разрешить женщинам посмотреть следующую игру на стадионе.

Встреча сборных Испании и Ирана прошла 20 июня в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу первой. Lenta.Ru

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