Впервые за 40 лет иранских женщин пустили на футбол
08:20 21.06.2018 Источник: Lenta.ru
Жительниц Ирана впервые с 1979 года пустили на спортивную арену наравне с мужчинами, чтобы они могли посмотреть трансляцию матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира в России. Об этом сообщает Al-Ahram.
Болельщики наблюдали за игрой с Испанией на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади», где установили огромный монитор. Билеты на спортивную арену стоили 2 евро, их выкупили 10 тысяч человек.
На открытую трансляцию предыдущего матча с Марокко, который проходил 15 июня, женщин-иранок не пустили. Им пришлось идти в кинотеатры. После победы национальной команды болельщики вышли праздновать на улицу, что и подтолкнуло городскую администрацию разрешить женщинам посмотреть следующую игру на стадионе.
Встреча сборных Испании и Ирана прошла 20 июня в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу первой. Lenta.Ru
Новости
- 09:20 21.06.2018
- На территории закрытого химпредприятия в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества
- 09:05 21.06.2018
- Средства на покупку ПВО Patrion для Украины даст борьба с контрабандой
- 09:00 21.06.2018
- Мигранты, попавшие в Россию по Fan ID, устремились в ЕС
- 08:32 21.06.2018
- Поток туристов в Крым за год увеличился на 26,5%
- 08:05 21.06.2018
- Помпео пошутил об убийстве Ким Чен Ына
- 08:00 21.06.2018
- Убежище Ассанжа в Лондоне не продлится вечно - МИД Эквадора
- 07:32 21.06.2018
- Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов
- 07:20 21.06.2018
- Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз
- 07:05 21.06.2018
- Лондон обеспокоен перспективами встречи Трампа и Путина до саммита НАТО - The Times
- 07:00 21.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная России впервые вышла в плей-офф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать