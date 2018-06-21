Поток туристов в Крым за год увеличился на 26,5%
08:32 21.06.2018 Источник: REGNUM
Число людей, посетивших Крым в первой половине года, выросло на 26,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Сафонов подчернул, что спрос на отдых среди граждан России вырос: объем продаж авиабилетов на лето увеличился на 9%. Также глава Ростуризма отметил, что благодаря открытию движения на Крымском мосту ожидается увеличение количества туристов в Крыму на 20%, их число превысит 6,5 миллиона человек.
Как сообщалось ранее, власти Крыма ожидают получить в бюджет около 40 миллионов рублей дохода от взимания курортного сбора. ИА REGNUM
Новости
- 09:20 21.06.2018
- На территории закрытого химпредприятия в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества
- 09:05 21.06.2018
- Средства на покупку ПВО Patrion для Украины даст борьба с контрабандой
- 09:00 21.06.2018
- Мигранты, попавшие в Россию по Fan ID, устремились в ЕС
- 08:20 21.06.2018
- Впервые за 40 лет иранских женщин пустили на футбол
- 08:05 21.06.2018
- Помпео пошутил об убийстве Ким Чен Ына
- 08:00 21.06.2018
- Убежище Ассанжа в Лондоне не продлится вечно - МИД Эквадора
- 07:32 21.06.2018
- Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов
- 07:20 21.06.2018
- Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз
- 07:05 21.06.2018
- Лондон обеспокоен перспективами встречи Трампа и Путина до саммита НАТО - The Times
- 07:00 21.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная России впервые вышла в плей-офф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать