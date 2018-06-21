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Новости

Поток туристов в Крым за год увеличился на 26,5%

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08:32 21.06.2018 Источник: REGNUM

Число людей, посетивших Крым в первой половине года, выросло на 26,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Сафонов подчернул, что спрос на отдых среди граждан России вырос: объем продаж авиабилетов на лето увеличился на 9%. Также глава Ростуризма отметил, что благодаря открытию движения на Крымском мосту ожидается увеличение количества туристов в Крыму на 20%, их число превысит 6,5 миллиона человек.

Как сообщалось ранее, власти Крыма ожидают получить в бюджет около 40 миллионов рублей дохода от взимания курортного сбора. ИА REGNUM

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