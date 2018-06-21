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Мигранты, попавшие в Россию по Fan ID, устремились в ЕС

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09:00 21.06.2018 Источник: РБК

Часть гостей мундиаля предпочли использовать Россию как перевалочный пункт в пути на Запад. Первые иностранцы, приехавшие в Россию с использованием паспорта болельщика (Fan ID) на Чемпионат мира по футболу, попали на территорию Евросоюза и начали просить об убежище.

В частности, как сообщает финская телерадиокомпания Уle, в минувшую пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа гражданин третьей страны заявил о намерении просить убежище в Финляндии. Он рассказал, что приобрел билеты на матчи ЧМ и оформил паспорт болельщика лишь с целью подать заявление на предоставление убежища в Финляндии.

Кроме этого, в тот же день гражданин Нигерии был задержан на пограничном пункте в Вайниккала на российско-финской границе за попытку въехать в страну по поддельному бразильскому паспорту. Двумя днями позже три марроканца пытались перейти границу с Финляндией по лесу в районе Ваалимаа (около российско-финской границы). Все четверо сразу после задержания заявили о желании запросить убежище в стране, отмечает телекомпания. РБК

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