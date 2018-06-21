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Средства на покупку ПВО Patrion для Украины даст борьба с контрабандой

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09:05 21.06.2018 Источник: REGNUM

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил использовать поступления в бюджет от борьбы с контрабандой на покупку американских ПВО Patrion, сообщает украинский «24 канал».

Предполагается, что поступления от борьбы с контрабандой составят около $4 миллиардов. Именно эти деньги Полторак предложил потратить на закупку 5 дивизионов Patriot, чтобы «полностью закрыть границу с Россией».

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал создание ракет дальнего радиуса поражения на Украине. ИА REGNUM

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