Число россиян, обвиняющих Сталина в чрезмерных потерях во время войны, сократилось в 4 раза за 20 лет
09:32 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Число россиян, обвиняющих Сталина в больших потерях во время войны, за 20 лет сократилось в 4 раза. Согласно опросу «Левада-центра», проведенного накануне Дня памяти и скорби, только 9% россиян сегодня убеждены, что большие потери Советского Союза в Великой Отечественной войне вызваны сталинским руководством, которое не считалось с потерями. В 1997 году так считали 34% опрошенных. Эхо Москвы
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