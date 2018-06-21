Росстандарт утвердил использование алюминия для изготовления вентилируемых фасадных систем
11:05 21.06.2018
Росстандарт приказом от 14 июня 2018 года утвердил требования к материалам, которые могут быть использованы для изготовления навесных вентилируемых фасадных систем. Это открывает перед алюминиевой отраслью новые возможности по расширению применения алюминия в строительстве, что будет способствовать как росту переработки, так и появлению новых возможностей в дизайне при реализации проектов реновации в Москве и других российских городах. Приказ Росстандарта регламентирует ключевые вопросы по изготовлению навесных вентилируемых фасадных систем и позволит обеспечить отрасль безопасными материалами для изготовления фасадов, в том числе, с применением алюминиевых сплавов, сообщают в Алюминиевой ассоциации. За время проработки ГОСТ Р 58154-2018 прошел через широкое отраслевое обсуждение, в рамках которого были учтены мнения всех заинтересованных сторон, а также лучшие мировые практики. Стандарт существенно повышает требования к безопасности и распространяется как на материалы для изготовления элементов навесных вентилируемых подконструкций фасадных систем зданий и сооружений, так и на антикоррозионные покрытия элементов и крепежных изделий. Применение стандарта возможно со дня его утверждения и позволит исключить необходимость получения технических свидетельств на материалы и элементы подконструкций и снимает с компаний-производителей обязанность разработки специальных технических условий. Таким образом, перед алюминиевой отраслью открываются новые возможности по расширению применения «крылатого металла» в строительстве, что будет способствовать как росту переработки, так и появлению новых возможностей в дизайне при реализации проектов реновации в Москве и других российских городах.
Василий Столбунов
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