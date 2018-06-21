Свиридов, Кумин и Красовский получили наибольшую поддержку муниицпальных депутатов на встрече в АМОМ

11:40

Несколько потенциальных кандидатов в мэры Москвы на встрече с муниципальными депутатами, которую провела Ассоциация муниципальных образований Москвы (АМОМ), получили часть нужных им для регистрации на выборах подписей. С районными парламентариями пообщались десять претендентов на пост мэра, среди которых были Вадим Кумин (от КПРФ), Илья Свиридов (от «Справедливой России»), Антон Кузнецов-Красовский (самовыдвиженец), Михаил Балакин (от партии «Союз горожан»), Денис Ганин (от партии «Национальный курс»), Станислав Полищук (от Партии социальных реформ), Михаил Дягтерев (от ЛДПР). Желающие принять участие в выборах постарались представить муниципальным депутатам свои программы, а так же получить их подписи, которые необходимы для преодоления муниципального фильтра. Напомним, для регистрации на выборах мэра,которые пройдут 9 сентября, каждый их потенциальный участник должен предоставить в Мосгоризбирком 110 подписей муниципальных депутатов. Как заявил председатель АМОМ Владимир Дудочкин, часть муниципальных депутатов решили поддержать некоторых политиков, при этом больше всего подписей получили Свиридов -16, Кузнецов-Красовский - 13 и Кумин — 11.