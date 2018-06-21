В США впервые в истории сократилось белое население
12:00 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Белое население США впервые в истории страны сократилось. Об этом сообщает газета Хилл, ссылаясь на данные бюро переписи. Число белых американцев стало на 31 тысячу меньше.
При этом на два процента выросла численность проживающих в США выходцев из государств Латинской Америки, а число афроамериканцев увеличилось более чем на 1%. Эхо Москвы
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